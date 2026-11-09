We Włoszech kierowca Robert Kubica po ostatniej rundzie sezonu mistrzostw świata wyścigów długodystansowych WEC na torze Monza oświadczył, że nie będzie już startował za kierownicą żółtego Ferrari zespołu AF Corse. Jak informuje Interia Sport, złożył to oświadczenie po zakończeniu sześciogodzinnego wyścigu.

Ósme miejsce po problemach w wyścigu

Załoga Kubicy, w której skład wchodzili także Phil Hanson i Yifei Ye, ukończyła wyścig na ósmej pozycji. Na początku rywalizacji żółte Ferrari miało nieprawidłowe ciśnienie w oponach, a podczas czwartej godziny wyścigu z samochodu odpadło koło. Zespół był zmuszony do nieplanowanego pit stopu, przez co stracił czas.

Po finiszu Kubica poinformował w krótkim nagraniu na Instagramie, że wyścig w Monzy był jego ostatnim za kierownicą żółtego Ferrari. Jak powiedział, oczekiwał, że odpowiedni komunikat zostanie wydany przed weekendem wyścigowym, jednak tak się nie stało.

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Trzy sezony w AF Corse

Kubica spędził w AF Corse trzy sezony. W ubiegłym roku wygrał 24-godzinny wyścig w Le Mans, a także został wraz z zespołem wicemistrzem świata. Obecny sezon nazwał trudnym: po wyścigu w Monzy powiedział, że stracona została kolejna szansa na walkę o podium lub zwycięstwo.

Kierowca nie ujawnił dalszych planów, ale wcześniej powiedział dziennikarzowi Cezaremu Gutowskiemu, że chciałby ponownie wystąpić w Le Mans. Portal powrotroberta.pl zasugerował, że Kubica może pozostać w Ferrari i przejść do zespołu fabrycznego, jednak tego przypuszczenia nie potwierdził sam kierowca. Wśród możliwych opcji wymieniano także miejsca w zespołach McLaren, Peugeot i BMW.

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