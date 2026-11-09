Łotewski Trybunał Konstytucyjny uznał nieograniczony publiczny dostęp do danych osobowych akcjonariuszy za niezgodny z Konstytucją. Zaskarżony przepis przewidywał publikowanie w publicznej części akt rejestracyjnych spółki informacji z rejestru akcjonariuszy, a także danych z zawiadomień o nabyciu, zwiększeniu lub zmniejszeniu udziałów w kapitale spółek akcyjnych.

Dostęp na podstawie uzasadnionego wniosku

Jak informuje Baltic News Network, sąd uznał, że dane akcjonariuszy są niezbędne do zapobiegania praniu pieniędzy i kontrolowania przestrzegania sankcji. Osoby i instytucje, które mają określone prawem obowiązki w tych obszarach, już mają dostęp do potrzebnych informacji.

Potencjalni nabywcy akcji mogą sprawdzić, czy sprzedający jest wpisany do rejestru akcjonariuszy, składając uzasadniony wniosek. Jednocześnie w przypadku osób, które nie mają obowiązków ustanowionych prawem i nie mogą wykazać uzasadnionego interesu, nie można zagwarantować wykorzystywania danych wyłącznie w prawnie uzasadnionym celu, wskazał sąd.

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Stanowisko Trybunału Sprawiedliwości UE

Podczas rozpatrywania sprawy łotewski sąd zwrócił się o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W sprawie Jautiva TSUE wyjaśnił, że ustawodawstwo Unii Europejskiej nie nakłada obowiązku ujawniania informacji o wszystkich akcjonariuszach, w tym mniejszościowych, a ogólne rozporządzenie o ochronie danych nie pozwala udostępniać takich danych osobowych każdemu bez warunków dostępu.

TSUE zwrócił uwagę, że opublikowane informacje umożliwiają stworzenie profilu sytuacji finansowej danej osoby, a także określenie sektorów i spółek, w które inwestuje. Ryzyko nadużyć zwiększa fakt, że dane w internecie można przechowywać, rozpowszechniać i masowo pobierać, w tym przez niezidentyfikowanych użytkowników.

Łotewski Trybunał Konstytucyjny wskazał, że mniej uciążliwe dla prawa do ochrony danych osobowych byłoby przeniesienie takich informacji do niepublicznej części akt rejestracyjnych o ograniczonym dostępie. Przepisy dotyczące publikacji odpowiednich części rejestru akcjonariuszy tracą moc w dniu opublikowania orzeczenia, a wobec wnioskodawców w sprawie uznano je za nieważne z mocą wsteczną od 1 lipca 2023 roku. Orzeczenie jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu.

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