拉脱维亚宪法法院认定，不受限制地公开获取股东个人数据不符合宪法。受到质疑的规定要求在公司登记档案的公开部分公布股东名册中的信息，以及有关收购、增加或减少股份公司资本持股的通知中的数据。

凭合理请求获取信息

据Baltic News Network报道，法院认为，股东数据对于防止洗钱和监督制裁合规是必要的。在这些领域负有法律规定职责的个人和机构已经可以获取所需信息。

潜在股票买家可以通过提交合理请求，核实卖方是否被列入股东名册。法院指出，对于不负有法定职责且无法证明合法利益的人，无法保证这些数据仅被用于合法目的。

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欧盟法院的立场

在审理此案期间，拉脱维亚法院向欧盟法院请求作出初步裁决。欧盟法院在Jautiva案中澄清，欧盟立法并不要求披露所有股东的信息，包括少数股东的信息；《通用数据保护条例》也不允许在不设定获取条件的情况下向任何人提供此类个人数据。

欧盟法院指出，公开的信息能够让人描绘出一个人的财务状况，并确定其投资的行业和公司。互联网数据可被储存、传播和批量下载，包括被身份不明的用户下载，这进一步加剧了滥用风险。

拉脱维亚宪法法院表示，将此类信息转入登记档案中限制访问的非公开部分，对个人数据保护权造成的负担会更小。有关公布股东名册相关部分的规定自裁决公布之日起失效；对于本案申请人，这些规定被认定自2023年7月1日起追溯无效。该裁决为最终裁决，不得上诉。

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