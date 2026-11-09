Конституционный суд Латвии признал не соответствующим Конституции неограниченный публичный доступ к персональным данным акционеров. Оспариваемая норма предусматривала обнародование в публичной части регистрационного дела компании сведений из реестра акционеров, а также данных из уведомлений о приобретении, увеличении или уменьшении долей в капитале акционерных обществ.

Доступ по обоснованному запросу

Как сообщает Baltic News Network, суд пришел к выводу, что данные акционеров необходимы для предотвращения отмывания средств и контроля за соблюдением санкций. Лица и учреждения, имеющие установленные законом обязанности в этих сферах, уже имеют доступ к необходимой информации.

Потенциальные покупатели акций могут проверить, внесен ли продавец в реестр акционеров, подав обоснованный запрос. В то же время для людей, не имеющих установленных законом обязанностей и не способных доказать законный интерес, невозможно гарантировать использование данных исключительно в легитимных целях, отметил суд.

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Позиция Суда ЕС

При рассмотрении дела латвийский суд обратился за предварительным решением в Суд Европейского Союза. В деле Jautiva Суд ЕС разъяснил, что законодательство Евросоюза не обязывает раскрывать информацию обо всех акционерах, в том числе миноритарных, а Общий регламент по защите данных не позволяет предоставлять такие персональные данные кому-либо без условий доступа.

Суд ЕС обратил внимание, что опубликованные сведения позволяют составить профиль финансового положения человека, а также определить отрасли и компании, в которые он инвестирует. Риск злоупотреблений усиливается тем, что данные в интернете можно хранить, распространять и массово скачивать, в том числе неустановленными пользователями.

Конституционный суд Латвии указал, что менее обременительным для права на защиту персональных данных будет перенос таких сведений в непубличную часть регистрационного дела с ограниченным доступом. Нормы о публикации соответствующих частей реестра акционеров утрачивают силу в день обнародования решения, а для заявителей по делу они признаны недействительными ретроспективно с 1 июля 2023 года. Решение является окончательным и не подлежит обжалованию.

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