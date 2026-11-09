Гонщик Роберт Кубіца заявив про останній старт за AF Corse — Interia Sport

В Італії гонщик Роберт Кубіца після останнього етапу сезону чемпіонату світу з перегонів на витривалість WEC на трасі Монца заявив, що більше не виступатиме за кермом жовтого Ferrari команди AF Corse. Як повідомляє Interia Sport, він зробив заяву після фінішу шестигодинних перегонів.

Восьме місце після проблем у гонці

Екіпаж Кубіци, до якого також входили Філ Генсон і Їфей Є, завершив гонку на восьмій позиції. На початку заїзду жовтий Ferrari мав некоректний тиск у шинах, а під час четвертої години перегонів у автомобіля відпало колесо. Команда була змушена провести позаплановий піт-стоп, через що втратила час.

Після фінішу Кубіца повідомив у короткому відео в Instagram, що гонка в Монці була його останньою за кермом жовтого Ferrari. За його словами, він очікував, що відповідне повідомлення буде зроблено до гоночного вікенду, однак цього не сталося.

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Три сезони у складі AF Corse

Кубіца провів у AF Corse три сезони. Торік він виграв 24-годинні перегони в Ле-Мані, а також став віцечемпіоном світу разом із командою. Нинішній сезон він назвав складним: після гонки в Монці сказав, що ще одна нагода поборотися за подіум або перемогу була втрачена.

Гонщик не розкрив подальших планів, але раніше говорив журналісту Цезарію Гутовському, що хотів би знову виступити в Ле-Мані. Портал powrotroberta.pl припустив, що Кубіца може залишитися у Ferrari та перейти до заводської команди, однак це припущення не було підтверджене самим гонщиком. Серед можливих варіантів також згадувалися місця в командах McLaren, Peugeot та BMW.

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