在意大利，车手罗伯特·库比卡在蒙扎赛道举行的世界耐力锦标赛WEC赛季最后一站后表示，他将不再驾驶AF Corse车队的黄色法拉利赛车参赛。据Interia Sport报道，他是在六小时耐力赛完赛后作出这一声明的。

比赛出现问题后获得第八名

库比卡所在的车组，另外还包括菲尔·汉森和叶一飞，以第八名完成比赛。比赛开始时，这辆黄色法拉利的轮胎气压不正确；比赛进行到第四个小时，赛车的一个车轮脱落。车队被迫进行一次计划外进站，因此损失了时间。

完赛后，库比卡在Instagram上的一段短视频中表示，蒙扎站是他最后一次驾驶这辆黄色法拉利赛车比赛。他表示，他原本预计相关公告会在比赛周末前发布，但这并未发生。

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效力AF Corse三个赛季

库比卡在AF Corse效力了三个赛季。去年，他赢得了勒芒24小时耐力赛，并与车队一同获得世界亚军。他称本赛季很艰难：在蒙扎站后，他表示又一次争夺领奖台或胜利的机会已经失去。

这名车手没有透露未来计划，但他此前曾对记者切萨里·古托夫斯基表示，希望再次参加勒芒比赛。powrotroberta.pl门户网站推测，库比卡可能留在法拉利并转入厂队，但这一推测尚未得到车手本人的证实。可能的选择中还提到了迈凯伦、标致和宝马车队的位置。

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