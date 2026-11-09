德国基督教民主联盟（基民盟）执行委员会正式确认提名伊尔泽·艾格纳为该国下一任总统候选人。据德国之声报道，她的候选资格已获得基督教社会联盟（基社盟）的支持，后者是基民盟在巴伐利亚的姐妹党。

德国社会民主党（社民党）是保守派在联邦联合政府中的伙伴，也表示，如果保守派批准艾格纳的提名，该党将予以支持。社民党领导人、财政部长拉尔斯·克林拜尔表示支持提名她。

选举将在1月底举行

现任总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔的继任者将由联邦大会于1月底选出。施泰因迈尔的第二个五年任期将于3月结束。

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联邦大会由1260人组成，包括联邦议院和州议会的议员，以及在某些情况下来自市政机构和社会生活领域的代表。基民盟/基社盟和社民党在这一机构中占多数，艾格纳也可能获得绿党政治人士的支持。

联邦和巴伐利亚政治经验

伊尔泽·艾格纳现年61岁。自2018年以来，她一直担任巴伐利亚州议会议长。她于1994年在巴伐利亚州议会开启政治生涯，1998年成为联邦议院议员，并于2013年重返州议会。

在安格拉·默克尔担任总理期间，艾格纳曾担任联邦农业部长五年。如果当选，她将成为德国首位担任国家元首的女性。

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