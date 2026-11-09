В Германии руководящий комитет Христианско-демократического союза (ХДС) официально подтвердил выдвижение Ильзе Айгнер кандидатом на пост следующего президента страны. Ее кандидатуру уже поддерживает Христианско-социальный союз (ХСС) — баварская партия-сестра ХДС, сообщает Deutsche Welle.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), являющаяся партнером консерваторов по федеральной коалиции, также дала понять, что поддержит номинацию Айгнер, если ее согласуют консерваторы. Лидер СДПГ и министр финансов Ларс Клингбайль высказался в поддержку ее выдвижения.

Выборы в конце января

Преемника действующего президента Франка-Вальтера Штайнмайера в конце января изберет Федеральное собрание. Второй пятилетний срок Штайнмайера заканчивается в марте.

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В состав Федерального собрания входят 1260 человек: депутаты федерального и земельных парламентов, а также в некоторых случаях представители муниципалитетов и общественной жизни. ХДС/ХСС и СДПГ имеют в этом органе большинство, а Айгнер также может получить поддержку политиков партии Зеленых.

Опыт в федеральной и баварской политике

Ильзе Айгнер 61 год. Она возглавляет ландтаг Баварии с 2018 года. Политическую карьеру она начала в баварском парламенте в 1994 году, в 1998 году стала депутатом Бундестага, а в 2013 году вернулась в земельный парламент.

Во время канцлерства Ангелы Меркель Айгнер пять лет занимала должность федерального министра сельского хозяйства. Если ее изберут, она станет первой женщиной на посту главы государства в Германии.

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