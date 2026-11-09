W Niemczech komitet wykonawczy Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) oficjalnie potwierdził nominację Ilse Aigner na kandydatkę na stanowisko kolejnego prezydenta kraju. Jej kandydaturę popiera już Unia Chrześcijańsko-Społeczna (CSU) — bawarska partia siostrzana CDU, informuje Deutsche Welle.

Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD), która jest partnerem konserwatystów w koalicji federalnej, również dała do zrozumienia, że poprze nominację Aigner, jeśli zostanie ona zatwierdzona przez konserwatystów. Lider SPD i minister finansów Lars Klingbeil opowiedział się za jej nominacją.

Wybory pod koniec stycznia

Następca urzędującego prezydenta Franka-Waltera Steinmeiera zostanie wybrany pod koniec stycznia przez Zgromadzenie Federalne. Druga pięcioletnia kadencja Steinmeiera kończy się w marcu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W skład Zgromadzenia Federalnego wchodzi 1260 osób: deputowani parlamentu federalnego i parlamentów krajowych, a także w niektórych przypadkach przedstawiciele gmin i życia publicznego. CDU/CSU i SPD mają w tym organie większość, a Aigner może również uzyskać poparcie polityków Partii Zielonych.

Doświadczenie w polityce federalnej i bawarskiej

Ilse Aigner ma 61 lat. Od 2018 roku przewodniczy bawarskiemu Landtagowi. Karierę polityczną rozpoczęła w parlamencie Bawarii w 1994 roku, w 1998 roku została deputowaną do Bundestagu, a w 2013 roku wróciła do parlamentu krajowego.

Za czasów kanclerstwa Angeli Merkel Aigner przez pięć lat pełniła funkcję federalnej minister rolnictwa. Jeśli zostanie wybrana, stanie się pierwszą kobietą na stanowisku głowy państwa w Niemczech.

Czytaj nas na