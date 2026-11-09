В Италии гонщик Роберт Кубица после последнего этапа сезона чемпионата мира по гонкам на выносливость WEC на трассе Монца заявил, что больше не будет выступать за рулем желтого Ferrari команды AF Corse. Как сообщает Interia Sport, он сделал это заявление после финиша шестичасовой гонки.

Восьмое место после проблем в гонке

Экипаж Кубицы, в который также входили Фил Хэнсон и Ифэй Е, завершил гонку на восьмой позиции. В начале заезда у желтого Ferrari было неправильное давление в шинах, а во время четвертого часа гонки у автомобиля отвалилось колесо. Команда была вынуждена провести внеплановый пит-стоп, из-за чего потеряла время.

После финиша Кубица сообщил в коротком видео в Instagram, что гонка в Монце была для него последней за рулем желтого Ferrari. По его словам, он ожидал, что соответствующее сообщение будет сделано до гоночного уик-энда, однако этого не произошло.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Три сезона в составе AF Corse

Кубица провел в AF Corse три сезона. В прошлом году он выиграл 24-часовую гонку в Ле-Мане, а также стал вместе с командой вице-чемпионом мира. Нынешний сезон он назвал сложным: после гонки в Монце сказал, что была упущена еще одна возможность побороться за подиум или победу.

Гонщик не раскрыл дальнейших планов, но ранее говорил журналисту Цезарию Гутовскому, что хотел бы снова выступить в Ле-Мане. Портал powrotroberta.pl предположил, что Кубица может остаться в Ferrari и перейти в заводскую команду, однако это предположение не было подтверждено самим гонщиком. Среди возможных вариантов также упоминались места в командах McLaren, Peugeot и BMW.

Читай нас в