W USA demokraci odnieśli zwycięstwa w wyborach do Senatu w Teksasie, Kansasie i Karolinie Południowej — stanach, w których republikanie przez dziesięciolecia mieli przewagę. Jak informuje TIME, wyniki te stały się częścią szerokiego sukcesu Partii Demokratycznej w wyborach środka kadencji.

W Teksasie James Talarico pokonał republikanina Kena Paxtona przewagą około 12 punktów procentowych. Wcześniej wyborcy tego stanu po raz ostatni wybrali demokratę do Senatu USA w 1988 roku. Demokratka Gina Hinojosa pokonała także urzędującego republikańskiego gubernatora Grega Abbotta, który sprawował urząd przez ponad dziesięć lat.

Sukcesy demokratów w stanach

Demokraci zdobyli także większość w Izbie Reprezentantów Teksasu, kończąc ponad dwudziestoletnią kontrolę republikanów nad tą izbą. Ponadto partia wygrała wszystkie ogólnostanowe wyścigi znajdujące się na tegorocznej karcie wyborczej oraz zdobyła kilka mandatów w Izbie Reprezentantów USA.

W Karolinie Południowej demokratka Annie Andrews pokonała republikańską senator Darlene Graham. Demokratka Nancy Lacore zdobyła także mandat w 1. okręgu stanu do Izby Reprezentantów USA, wyprzedzając republikankę Jenny Costę Hunnicutt o 1,1 punktu procentowego. W legislaturze stanowej demokraci pozbawili republikanów superwiększości w Izbie Reprezentantów.

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W Kansas pastor megakościoła Adam Hamilton pokonał urzędującego republikańskiego senatora Rogera Marshalla. Demokraci zlikwidowali także superwiększość republikanów w Izbie Reprezentantów Kansasu, chociaż republikanie zachowali większość w tej izbie i wszystkie trzy mandaty stanu w Izbie Reprezentantów USA.

Przyczyny i perspektywy

Politolodzy ankietowani przez TIME wiążą wyniki z niezadowoleniem wyborców z polityki administracji prezydenta Donalda Trumpa w gospodarce, kwestiami kosztów życia, polityką zagraniczną, wojną w Iranie i polityką imigracyjną. Wskazują także na rolę konkretnych kandydatów oraz długoterminowe zmiany, w tym wzrost liczby ludności i rosnącą różnorodność populacji stanów południowych.

W chwili publikacji materiału demokraci odebrali republikanom siedem mandatów w Senacie i, jak oczekiwano, mieli zdobyć największą większość w Izbie Reprezentantów USA od 2008 roku. Eksperci ostrzegają, że wyborcy, którzy poparli demokratów, niekoniecznie stali się ich stałymi zwolennikami: dalsza konkurencyjność stanów będzie zależeć od działań obu partii przed wyborami prezydenckimi w 2028 roku.

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