Chiny ogłosiły 10-letnią reformę uniwersytetów — The Hindu

Rząd Chin we wrześniu 2026 roku przedstawił 10-letni plan reformy uniwersytetów. Przewiduje on, że instytucje szkolnictwa wyższego będą miały określone kierunki rozwoju: badania naukowe, zadania stosowane lub rozwój umiejętności zawodowych.

Nowe kierunki dla uniwersytetów

Zgodnie z rządowymi zaleceniami dotyczącymi reformy instytucji szkolnictwa wyższego uniwersytety mają wybierać różne ścieżki rozwoju i tworzyć nowe modele zintegrowanej edukacji. W ramach planu likwidowane są również dziesiątki programów edukacyjnych.

O reformie informuje The Hindu. Zmiany zachodzą w sytuacji trudniejszego rynku pracy dla niemal 13 milionów absolwentów college’ów w Chinach, którzy jednocześnie mierzą się ze zmianami wywołanymi przez sztuczną inteligencję i spowolnieniem gospodarczym.

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Rynek pracy i sztuczna inteligencja

Wśród czynników pogarszających perspektywy zatrudnienia absolwentów publikacja wymienia niedopasowanie między ich umiejętnościami a potrzebami firm. Ostrożne nastroje gospodarcze skłaniają pracodawców do ograniczania zatrudnienia, a przedłużające się strukturalne spowolnienie na rynku nieruchomości wywiera presję na wzrost gospodarczy.

Sztuczna inteligencja również szybko zmienia sposób, w jaki rynek pracy ocenia umiejętności. Według publikacji czynniki te zmuszają chińskich urzędników do szukania odpowiedzi na problem słabszych perspektyw dla dużej liczby absolwentów.

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