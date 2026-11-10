Китай объявил о 10-летней реформе университетов — The Hindu

Правительство Китая в сентябре 2026 года представило 10-летний план реформы университетов. Он предусматривает, что учреждения высшего образования будут иметь определенные направления развития: научные исследования, прикладные задачи или развитие профессиональных навыков.

Новые направления для университетов

Согласно правительственным рекомендациям по реформе учреждений высшего образования, университеты должны выбирать разные траектории развития и формировать новые модели интегрированного образования. В рамках плана также прекращается действие десятков образовательных программ.

О реформе сообщает The Hindu. Изменения происходят на фоне более сложной ситуации на рынке труда для почти 13 миллионов выпускников колледжей в Китае, которые одновременно сталкиваются с изменениями из-за искусственного интеллекта и замедлением экономики.

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Рынок труда и искусственный интеллект

Среди факторов, ухудшающих перспективы трудоустройства выпускников, издание называет несоответствие между их навыками и потребностями компаний. Сдержанные экономические настроения побуждают работодателей сокращать наем, а длительное структурное замедление на рынке недвижимости оказывает давление на экономический рост.

Искусственный интеллект также быстро меняет то, как рынок труда оценивает навыки. По данным издания, эти факторы заставляют китайских чиновников искать ответы на проблему более слабых перспектив для большого числа выпускников.

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