Izraelskie wojsko zabiło 14-letniego Palestyńczyka — Anadolu Agency

Według Anadolu Agency izraelskie wojsko zabiło 14-letniego Palestyńczyka i raniło trzy inne osoby we wsi Burka, na północny zachód od Nablusu na Zachodnim Brzegu Jordanu w Palestynie.

Ministerstwo Zdrowia Palestyny zidentyfikowało zabitego jako Moataza Ijada Daghlasa. Według resortu Generalna Administracja Spraw Cywilnych poinformowała, że nastolatek zginął od ognia izraelskiego wojska.

Strzelanina i blokada drogi

Lokalne źródła podały, że izraelskie wojsko wkroczyło do Burki i otworzyło ogień ostrą amunicją do mieszkańców. Zablokowało także główną drogę wsi, ograniczając ruch w obu kierunkach.

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Wcześniej tego samego wieczoru zespoły Palestyńskiego Czerwonego Półksiężyca przewiozły do szpitala młodego mężczyznę z ranami postrzałowymi brzucha i miednicy. Palestyńskie Towarzystwo Pomocy Medycznej, organizacja pozarządowa, poinformowało, że jego pracownicy również przewieźli do szpitala młodego mężczyznę rannego w rękę.

Praca medyków

Palestyński Czerwony Półksiężyc oświadczył, że izraelskie wojsko nie pozwoliło załogom karetek dotrzeć do rannej osoby. Według organizacji podczas reagowania na starcia we wsi zatrzymano trzech medyków-wolontariuszy.

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