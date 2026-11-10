Ізраїльські військові вбили 14-річного палестинця — Anadolu Agency

За повідомленням Anadolu Agency, ізраїльські військові вбили 14-річного палестинця та поранили ще трьох людей у селі Бурка, на північний захід від Наблуса на Західному березі Йордану в Палестині.

Міністерство охорони здоров’я Палестини ідентифікувало загиблого як Моатаза Іяда Дагласа. За даними відомства, Генеральна адміністрація цивільних справ повідомила, що підліток загинув від вогню ізраїльських військових.

Стрілянина та перекриття дороги

Місцеві джерела заявили, що ізраїльські військові увійшли до Бурки та відкрили вогонь бойовими набоями по жителях. Вони також перекрили головну дорогу села, обмеживши рух в обох напрямках.

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Раніше того ж вечора бригади Палестинського Червоного Півмісяця доправили до лікарні молодого чоловіка з вогнепальними пораненнями живота та таза. Палестинське товариство медичної допомоги, неурядова організація, повідомило, що його працівники також доставили до лікарні молодого чоловіка, пораненого в руку.

Робота медиків

Палестинський Червоний Півмісяць заявив, що ізраїльські військові не дозволили бригадам швидкої допомоги дістатися до пораненої людини. За даними організації, під час реагування на сутички в селі були затримані троє медиків-волонтерів.

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