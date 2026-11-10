Израильские военные убили 14-летнего палестинца — Anadolu Agency

По сообщению Anadolu Agency, израильские военные убили 14-летнего палестинца и ранили еще троих человек в деревне Бурка, к северо-западу от Наблуса на Западном берегу реки Иордан в Палестине.

Министерство здравоохранения Палестины идентифицировало погибшего как Моатаза Ияда Дагласа. По данным ведомства, Генеральная администрация гражданских дел сообщила, что подросток погиб от огня израильских военных.

Стрельба и перекрытие дороги

Местные источники заявили, что израильские военные вошли в Бурку и открыли огонь боевыми патронами по жителям. Они также перекрыли главную дорогу деревни, ограничив движение в обоих направлениях.

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Ранее тем же вечером бригады Палестинского Красного Полумесяца доставили в больницу молодого мужчину с огнестрельными ранениями живота и таза. Палестинское общество медицинской помощи, неправительственная организация, сообщило, что его сотрудники также доставили в больницу молодого мужчину, раненного в руку.

Работа медиков

Палестинский Красный Полумесяц заявил, что израильские военные не позволили бригадам скорой помощи добраться до раненого человека. По данным организации, во время реагирования на столкновения в деревне были задержаны трое медиков-волонтеров.

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