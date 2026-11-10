Сотрудник стартап-лаборатории Physical Superintelligence (PSI) Дэвид Туртурян, недавно завершивший обучение в Массачусетском технологическом институте, использовал ранний доступ к модели Anthropic Fable 5.2 для решения 18-летней проблемы из теории квантовых вычислений. Речь идет о гипотезе Ааронсона—Амбайниса, касающейся способности квантовых компьютеров решать задачи быстрее классических, сообщает TechCrunch.

Проверка математического доказательства

Один из авторов гипотезы, ученый Скотт Ааронсон, написал, что не до конца понимает полученное доказательство, однако считает его правильным. По его словам, доказательство было автоматически формализовано на языке Lean, который применяется для математических доказательств. Ааронсон также отметил, что результат объяснила группа ведущих исследователей, с которыми PSI поделилась решением.

Результат не исключает всех возможных способов, которыми квантовые компьютеры могли бы ускорять решение сложных задач. В то же время он закрывает одно из направлений поиска. Туртурян назвал это отрицательным результатом, позволяющим исследователям больше не сосредотачиваться на соответствующем подходе.

Бизнес-модель PSI

Генеральный директор PSI Мэтт Пайнс заявил, что компания создает специализированные инструменты для научных исследований, в том числе системы памяти и инфраструктуру моделирования. По его словам, такие системы должны позволять широко и детально анализировать проблему, рассматривая множество возможных вариантов.

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Сейчас PSI получает доход от применения своих инструментов для оптимизации дата-центров, где моделируются показатели тепла, электроэнергии, воды и шума. В перспективе компания рассчитывает превращать прорывы в теоретической физике в технологии.

Пайнс при этом отметил, что физика отличается от математики, поскольку вычислительные выводы необходимо проверять экспериментами. PSI сосредоточена на том, как максимально эффективно подтверждать результаты вычислений экспериментально. Результат по гипотезе Ааронсона—Амбайниса не разглашали, пока модель Anthropic не приблизилась к выпуску, что дало PSI время показать решение профильным ученым.

Советник PSI, профессор Северо-Восточного университета Джим Халверсон, отметил, что лучшие практики для науки с участием ИИ еще формируются. По его мнению, важны прозрачность и консультации с экспертами.

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