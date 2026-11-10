初创实验室 Physical Superintelligence（PSI）的员工大卫·图尔图良近期完成了麻省理工学院的学业。他利用对 Anthropic Fable 5.2 模型的早期访问权限，解决了量子计算理论中一个存在18年的问题。据TechCrunch报道，该问题涉及阿伦森—安拜尼斯猜想，即量子计算机能否比经典计算机更快地解决任务。

数学证明的验证

该猜想的作者之一、科学家斯科特·阿伦森写道，他并不完全理解所得出的证明，但认为它是正确的。他表示，该证明已被自动形式化为 Lean 语言，该语言用于数学证明。阿伦森还指出，PSI与之分享解决方案的一组顶尖研究人员对这一结果作出了解释。

这一结果并未排除量子计算机可能加速解决复杂任务的所有方式。但它关闭了其中一条探索路径。图尔图良称，这是一个负面结果，使研究人员无需再专注于相应的方法。

PSI的商业模式

PSI首席执行官马特·派恩斯表示，该公司正在为科学研究开发专门工具，包括记忆系统和模拟基础设施。他说，这类系统应能以广泛而细致的方式分析问题，并考虑许多可能的选项。

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目前，PSI通过将其工具用于优化数据中心获得收入，在这些数据中心中会对热量、电力、水和噪声指标进行模拟。从长远看，该公司希望将理论物理学领域的突破转化为技术。

派恩斯同时指出，物理学不同于数学，因为计算结论需要通过实验验证。PSI专注于如何尽可能高效地通过实验确认计算结果。在 Anthropic 的模型接近发布之前，关于阿伦森—安拜尼斯猜想的结果并未披露，这让PSI有时间向相关领域的科学家展示该解决方案。

PSI顾问、东北大学教授吉姆·哈尔弗森指出，AI参与科学研究的最佳实践仍在形成之中。他认为，透明度以及与专家的咨询很重要。

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