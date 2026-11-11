芬兰的家长成立了一个公民团体，以应对他们所称的种族主义语言和符号的常态化。该倡议源于三名家长在LinkedIn上发布的帖文，他们对社会对移民以及移民相关问题态度的变化表示担忧，YLE News报道。

自2002年以来一直居住在芬兰的赫尔辛基居民泽伊内普·法莱表示，她注意到近年来使用种族主义侮辱言辞的空间更大了。她说，这在年轻人常用的网络空间中尤为明显：她的芬兰-土耳其裔孩子对同龄人在WhatsApp群组中分享的贬损性言论和族裔迷因感到深受伤害。

该倡议的另一名参与者米歇尔·萨哈尔·埃斯蒂梅讲述说，她八岁的孩子骑自行车从学校回家时遭到两名青少年袭击。她还提到，孩子曾在社区看到带有种族主义词语的冒犯性涂鸦。萨哈尔·埃斯蒂梅认为，种族主义正日益被视为可接受的现象，而政治和社会中的言辞正变得更加严厉。

对年轻人的影响

芬兰安全情报局Supo一直在追踪整个2020年代极右翼运动活动的增加。该机构在今年早些时候发布的一份报告中指出，社交媒体被用于影响和招募年轻人。

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赫尔辛基大学社会心理学副教授卡塔里娜·彼得松解释说，对少数群体的敌意往往不是以公开仇恨的形式传播，而是通过幽默、迷因、讽刺、刻板印象，或声称其对社会构成所谓威胁的说法传播。她表示，这种呈现方式可能使歧视性观念显得普通、可接受，甚至具有娱乐性，尤其对较年轻的人而言。

贴纸和仇恨犯罪

芬兰公共场所开始出现种族主义贴纸，其中包括赫尔辛基学校和游乐场附近。根据《赫尔辛基新闻》的报道，这些贴纸的传播可能是公开种族主义运动Sinimusta Liike协调行动的一部分。尽管该运动持有公开的法西斯主义意识形态，但它去年再次获准进入政党名册。

根据警察大学学院的一份报告，芬兰向警方报案的疑似仇恨犯罪数量连续第三年达到创纪录水平。芬兰红十字会的一项调查还显示，15至24岁的年轻人中，95%曾遭遇过种族主义，或曾在网上或社交媒体上目睹过种族主义。

芬兰内政部表示，警方正在积极关注这一问题，而应对激进化需要与学校和家长合作。新运动的参与者计划提高对该问题的关注度，让家长、学校和年轻人参与进来，并寻求推动立法改革。

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