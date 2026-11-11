В Финляндии родители создали общественную группу для противодействия тому, что они называют нормализацией расистской речи и символики. Инициатива возникла после публикаций трех родителей в LinkedIn, которые выразили обеспокоенность изменениями в отношении общества к иммигрантам и вопросам, связанным с иммиграцией, сообщает YLE News.

Жительница Хельсинки Зейнеп Фалай, проживающая в Финляндии с 2002 года, заявила, что в последние годы заметила более широкие возможности для использования расистских оскорблений. По ее словам, особенно это заметно в онлайн-пространствах, популярных среди молодежи: ее финско-турецкие дети болезненно воспринимали пренебрежительные высказывания и этнические мемы, которыми обменивались сверстники в группах WhatsApp.

Другая участница инициативы, Мишель Сахал Эстиме, рассказала, что ее восьмилетнего ребенка атаковали двое подростков, когда он ехал на велосипеде из школы. Она также вспомнила, как ребенок увидел в районе оскорбительное граффити с расистским словом. По мнению Сахал Эстиме, расизм все чаще воспринимается как приемлемое явление, а риторика в политике и обществе становится жестче.

Влияние на молодежь

Финская служба безопасности и разведки Supo отслеживает рост активности ультраправых движений на протяжении 2020-х годов. В отчете, опубликованном ранее в этом году, служба отметила, что социальные сети используются для влияния на молодежь и ее вербовки.

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Доцент социальной психологии Хельсинкского университета Катарина Петтерссон объяснила, что враждебность к меньшинствам часто распространяется не в форме открытой ненависти, а через юмор, мемы, иронию, стереотипы или утверждения о якобы существующей угрозе обществу. По ее словам, такая подача может сделать дискриминационные идеи привычными, приемлемыми или даже развлекательными, особенно для молодых людей.

Стикеры и преступления на почве ненависти

В общественных местах Финляндии, в частности возле школ и детских площадок в Хельсинки, начали появляться расистские стикеры. По данным Helsingin Sanomat, их распространение может быть частью скоординированной кампании открыто расистского движения Sinimusta Liike. В прошлом году движение вновь допустили в реестр политических партий, несмотря на его открыто фашистскую идеологию.

Согласно отчету Полицейского университетского колледжа, число предполагаемых преступлений на почве ненависти, о которых сообщили полиции в Финляндии, третий год подряд достигло рекордного уровня. Опрос Финского Красного Креста также показал, что 95% молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет либо сталкивались с расизмом, либо были его свидетелями в интернете или социальных сетях.

Министерство внутренних дел Финляндии заявило, что полиция активно следит за проблемой, а для противодействия радикализации необходимо сотрудничество со школами и родителями. Участники нового движения планируют привлекать внимание к проблеме, вовлекать родителей, школы и молодежь, а также добиваться законодательных изменений.

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