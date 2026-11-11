W Finlandii rodzice stworzyli grupę obywatelską, aby przeciwdziałać temu, co nazywają normalizacją rasistowskiego języka i symboliki. Inicjatywa powstała po wpisach trzech rodziców na LinkedIn, którzy wyrazili zaniepokojenie zmianami w stosunku społeczeństwa do imigrantów i kwestii związanych z imigracją, informuje YLE News.

Mieszkanka Helsinek Zeynep Falay, która mieszka w Finlandii od 2002 roku, powiedziała, że w ostatnich latach zauważyła większe przyzwolenie na używanie rasistowskich obelg. Jak stwierdziła, jest to szczególnie widoczne w internetowych przestrzeniach popularnych wśród młodzieży: jej fińsko-tureckie dzieci boleśnie odbierały lekceważące wypowiedzi i etniczne memy, którymi rówieśnicy wymieniali się w grupach WhatsApp.

Inna uczestniczka inicjatywy, Michelle Sahal Estimé, opowiedziała, że jej ośmioletnie dziecko zostało zaatakowane przez dwóch nastolatków, gdy wracało rowerem ze szkoły. Wspomniała również, jak dziecko zobaczyło w okolicy obraźliwe graffiti z rasistowskim słowem. Zdaniem Sahal Estimé rasizm jest coraz częściej postrzegany jako zjawisko akceptowalne, a retoryka w polityce i społeczeństwie staje się ostrzejsza.

Wpływ na młodzież

Fińska Służba Bezpieczeństwa i Wywiadu Supo monitoruje wzrost aktywności ruchów skrajnie prawicowych w latach 2020. W raporcie opublikowanym wcześniej w tym roku służba wskazała, że media społecznościowe są wykorzystywane do wywierania wpływu na młodzież i jej rekrutowania.

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Katariina Pettersson, adiunktka psychologii społecznej na Uniwersytecie Helsińskim, wyjaśniła, że wrogość wobec mniejszości często rozpowszechnia się nie w formie otwartej nienawiści, lecz poprzez humor, memy, ironię, stereotypy lub twierdzenia o rzekomym zagrożeniu dla społeczeństwa. Według niej taki sposób przekazu może sprawić, że dyskryminujące idee staną się zwyczajne, akceptowalne, a nawet rozrywkowe, szczególnie dla młodszych osób.

Naklejki i przestępstwa z nienawiści

W miejscach publicznych w Finlandii, w tym w pobliżu szkół i placów zabaw w Helsinkach, zaczęły pojawiać się rasistowskie naklejki. Według Helsingin Sanomat ich rozpowszechnianie może być częścią skoordynowanej kampanii otwarcie rasistowskiego ruchu Sinimusta Liike. W ubiegłym roku ruch ponownie dopuszczono do rejestru partii politycznych, mimo jego otwarcie faszystowskiej ideologii.

Zgodnie z raportem Policyjnej Wyższej Szkoły Zawodowej liczba podejrzewanych przestępstw z nienawiści zgłoszonych policji w Finlandii trzeci rok z rzędu osiągnęła rekordowy poziom. Badanie Fińskiego Czerwonego Krzyża wykazało również, że 95% młodych ludzi w wieku od 15 do 24 lat albo zetknęło się z rasizmem, albo było jego świadkami w internecie lub mediach społecznościowych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Finlandii oświadczyło, że policja aktywnie monitoruje problem, a do przeciwdziałania radykalizacji potrzebna jest współpraca ze szkołami i rodzicami. Uczestnicy nowego ruchu planują zwracać uwagę na problem, angażować rodziców, szkoły i młodzież, a także dążyć do zmian legislacyjnych.

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