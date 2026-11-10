У PSI ШІ допоміг розв’язати 18-річну проблему квантових обчислень — TechCrunch

Співробітник стартап-лабораторії Physical Superintelligence (PSI) Девід Туртурян, який нещодавно завершив навчання в Массачусетському технологічному інституті, використав ранній доступ до моделі Anthropic Fable 5.2 для розв’язання 18-річної проблеми з теорії квантових обчислень. Йдеться про гіпотезу Ааронсона—Амбайніса, що стосується здатності квантових комп’ютерів розв’язувати завдання швидше за класичні, повідомляє TechCrunch.

Перевірка математичного доведення

Один з авторів гіпотези, науковець Скотт Ааронсон, написав, що не до кінця розуміє отримане доведення, однак вважає його правильним. За його словами, доказ автоматично формалізували мовою Lean, яку застосовують для математичних доказів. Ааронсон також зазначив, що результат пояснила група провідних дослідників, з якими PSI поділилася розв’язанням.

Результат не виключає всіх можливих способів, якими квантові комп’ютери могли б прискорювати розв’язання складних завдань. Водночас він закриває один із напрямів пошуку. Туртурян назвав це негативним результатом, який дозволяє дослідникам більше не зосереджуватися на відповідному підході.

Бізнес-модель PSI

Генеральний директор PSI Метт Пайнс заявив, що компанія створює спеціалізовані інструменти для наукових досліджень, зокрема системи пам’яті та інфраструктуру моделювання. За його словами, такі системи мають давати змогу аналізувати проблему широко й детально, розглядаючи багато можливих варіантів.

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Наразі PSI отримує дохід від застосування своїх інструментів для оптимізації дата-центрів, де моделюють показники тепла, електроенергії, води та шуму. У перспективі компанія розраховує перетворювати прориви в теоретичній фізиці на технології.

Пайнс водночас зазначив, що фізика відрізняється від математики, оскільки обчислювальні висновки потрібно перевіряти експериментами. PSI зосереджується на тому, як якомога ефективніше підтверджувати результати обчислень експериментально. Результат щодо гіпотези Ааронсона—Амбайніса не розголошували, доки модель Anthropic не наблизилася до випуску, що дало PSI час показати розв’язання профільним науковцям.

Радник PSI, професор Північно-Східного університету Джим Голверсон, зазначив, що найкращі практики для науки за участю ШІ ще формуються. На його думку, важливими є прозорість і консультації з експертами.

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