Kanada przedłużyła do 30 czerwca 2028 roku część ulg celnych dotyczących towarów z USA, wprowadzonych w odpowiedzi na amerykańskie cła, oraz rozszerzyła listę importu ze Stanów Zjednoczonych objętego tymi ulgami. Poinformowała o tym agencja Anadolu Agency, powołując się na oświadczenie ministra finansów François-Philippe'a Champagne'a.

Rozszerzenie listy towarów

Tak zwane horyzontalne zwolnienie z ceł przedłużono o rok. Od tej pory obejmuje ono również towary niestali wykorzystywane w górnictwie, eksploatacji kamieniołomów oraz wydobyciu ropy i gazu, a także wszystkie towary dla publicznych placówek oświatowych, w tym działających na podstawie mandatu organizacji ludów rdzennych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wsparcie dla firm

Według Champagne'a zmiany mają wesprzeć kanadyjskie przedsiębiorstwa i pracowników dotkniętych amerykańskimi cłami, a jednocześnie zachęcać do korzystania z towarów wyprodukowanych w Kanadzie tam, gdzie jest to możliwe.

Rząd Kanady oświadczył, że będzie stopniowo wycofywać z programu towary, które można niezawodnie pozyskiwać od kanadyjskich dostawców. Ministerstwo Finansów będzie również zapewniać ukierunkowane ulgi firmom, które w wyjątkowych okolicznościach muszą nadal dokonywać zakupów w USA, w tym z powodu niedoborów towarów w Kanadzie lub istniejących zobowiązań kontraktowych.

Czytaj nas na