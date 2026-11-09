11 listopada w Warszawie w Polsce odbędzie się Marsz Niepodległości. Przemarsz rozpocznie się o godz. 14:30 na rondzie im. Romana Dmowskiego, przejdzie Alejami Jerozolimskimi i mostem Poniatowskiego, a zakończy się na błoniach przy Stadionie Narodowym. Informuje o tym RMF24.

Trasa i program

Na błoniach przy Stadionie Narodowym zostanie ustawiona tak zwana Scena Niepodległości. Po zakończeniu przemarszu uczestnicy będą mogli wziąć udział w koncertach zaplanowanych na terenie przy stadionie.

Przed rozpoczęciem marszu, od godz. 9:00 do 14:00, na Alei Centralnej będzie działać Miasteczko Niepodległości z atrakcjami dla mieszkańców i gości polskiej stolicy. Marsz jest częścią wydarzeń z okazji Narodowego Święta Niepodległości Polski, obchodzonego 11 listopada.

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Ograniczenia bezpieczeństwa

Po tragicznych wydarzeniach w Krakowie pojawiły się spekulacje, że Marsz Niepodległości w Warszawie może zostać odwołany. Premier Polski Donald Tusk oświadczył w serwisie społecznościowym X, że nikt nie planuje zakazywać tego wydarzenia.

Według RMF24, 7 listopada 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie i otworzył ogień do przechodniów. Portal poinformował o sześciu zabitych i ponad dziesięciu rannych. Mężczyzna zmarł w szpitalu po tym, jak został ranny podczas strzelaniny z policją.

W Warszawie wprowadzono szereg ograniczeń bezpieczeństwa. Wojewoda mazowiecki zakazał noszenia, przemieszczania i używania wyrobów pirotechnicznych. Zgodnie z projektem rozporządzenia polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 11 listopada ma również obowiązywać zakaz noszenia lub przemieszczania jakiejkolwiek broni, w tym nienaładowanej.

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