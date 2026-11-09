11 ноября в Варшаве, Польша, состоится Марш независимости. Шествие начнется в 14:30 на кольце имени Романа Дмовского, пройдет по Иерусалимским аллеям и мосту Понятовского и завершится на лужайках возле Национального стадиона. Об этом сообщает RMF24.

Маршрут и программа

На лужайках возле Национального стадиона разместят так называемую Сцену независимости. После завершения шествия участники смогут посетить концерты, запланированные на территории возле стадиона.

Перед началом марша, с 9:00 до 14:00, на Центральной аллее будет работать Городок независимости с развлечениями для жителей и гостей польской столицы. Марш является частью мероприятий ко Дню независимости Польши, который отмечают 11 ноября.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Ограничения безопасности

После трагических событий в Кракове появились спекуляции, что Марш независимости в Варшаве могут отменить. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в социальной сети X, что никто не планирует запрещать мероприятие.

По данным RMF24, 7 ноября 24-летний мужчина въехал на автомобиле на Главную рыночную площадь Кракова и открыл огонь по прохожим. Издание сообщило о шести погибших и более чем десяти раненых. Мужчина умер в больнице после ранения во время перестрелки с полицией.

В Варшаве ввели ряд ограничений безопасности. Воевода Мазовецкого воеводства запретил ношение, перемещение и использование пиротехнических изделий. Согласно проекту распоряжения Министерства внутренних дел и администрации Польши, 11 ноября также должен действовать запрет на ношение или перемещение любого оружия, в том числе незаряженного.

Читай нас в