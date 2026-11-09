华沙确认11月11日举行独立游行——RMF24

11月11日，波兰华沙将举行独立游行。游行将于14时30分从罗曼·德莫夫斯基环岛出发，途经耶路撒冷大道和波尼亚托夫斯基桥，最终在国家体育场附近的草坪结束。RMF24报道。

路线和活动安排

国家体育场附近的草坪将设置所谓的独立舞台。游行结束后，参与者可以参加在体育场附近区域安排的音乐会。

在游行开始前的9时至14时，中央大道将举办独立小镇活动，为波兰首都的居民和游客提供娱乐活动。该游行是纪念波兰国庆独立日活动的一部分，该节日于11月11日庆祝。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

安全限制

克拉科夫发生悲剧事件后，出现了华沙独立游行可能被取消的猜测。波兰总理唐纳德·图斯克在社交平台X上表示，没有人计划禁止该活动。

据RMF24报道，11月7日，一名24岁男子驾车驶入克拉科夫中央集市广场，并向路人开枪。该媒体报道称，6人死亡、10多人受伤。该男子在与警方交火时受伤后，于医院死亡。

华沙实施了一系列安全限制。马佐夫舍省省长禁止携带、运输和使用烟火制品。根据波兰内政和行政部的一项条例草案，11月11日还将实施禁止携带或运输任何武器的规定，包括未装弹的武器。

关注我们在