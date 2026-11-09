Włoski zawodnik Aprilii Marco Bezzecchi wygrał Grand Prix Kataru MotoGP w Lusajl, a Hiszpan Marc Marquez z Ducati finiszował na drugim miejscu. Wynik ten odłożył możliwość zdobycia przez Marqueza ósmego tytułu w klasie królewskiej o co najmniej dwa tygodnie, poinformowała Al Jazeera.

Zwycięstwo Bezzecchiego

Bezzecchi startował z pole position i odniósł szóste zwycięstwo w Grand Prix w tym sezonie. W sobotę wycofał się ze sprintu po upadku podczas próby wyprzedzenia Marqueza, lecz następnego dnia wygrał główny wyścig.

Po finiszu Włoch powiedział, że zespół zasłużył na ten wynik. Zaznaczył także, że przez cały weekend czuł się szybki i komfortowo na motocyklu, a powrót do walki po sobotnim upadku uczynił zwycięstwo jeszcze ważniejszym.

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Walka o tytuł

Przed niedzielnym wyścigiem Marquez, który wygrał sprint, mógł zapewnić sobie tytuł, gdyby jego najbliższy rywal Jorge Martin nie zdobył punktów. Martin, który wystąpił po raz pierwszy po złamaniu prawego nadgarstka, zajął siódme miejsce i zachował szanse na mistrzostwo.

Na dwa weekendy wyścigowe przed końcem sezonu Martin traci do Marqueza 60 punktów. Bezzecchi, który jest trzeci w klasyfikacji generalnej, zmniejszył stratę do lidera do 74 punktów — tyle samo punktów pozostało jeszcze do zdobycia. W tych warunkach Włoch praktycznie nie ma szans na swój pierwszy tytuł.

Marquez może zdobyć rekordowy ósmy tytuł w klasie królewskiej w sprincie w Portimao za dwa tygodnie, jeśli wyprzedzi Martina o dwa punkty. Trzecie miejsce w Grand Prix Kataru zajął Raul Fernandez. Marquez wyjaśnił, że na początku dystansu próbował oszczędzać przednią oponę, a później zaatakował, widząc trudności Fernandeza.

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