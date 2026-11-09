Итальянский гонщик Aprilia Марко Беззекки выиграл Гран-при Катара MotoGP в Лусаиле, а испанец Марк Маркес из Ducati финишировал вторым. Этот результат отложил возможность завоевания Маркесом восьмого титула в премьер-классе как минимум на две недели, сообщает Al Jazeera.

Победа Беззекки

Беззекки стартовал с поул-позиции и одержал шестую победу в Гран-при в этом сезоне. В субботу он сошел со спринтерской гонки после падения при попытке обогнать Маркеса, но на следующий день выиграл основную гонку.

После финиша итальянец заявил, что команда заслужила этот результат. Он также отметил, что на протяжении всего уикенда чувствовал себя быстрым и комфортно на мотоцикле, а возвращение в борьбу после субботнего падения сделало победу еще более важной.

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Борьба за титул

Перед воскресной гонкой Маркес, выигравший спринт, мог оформить титул, если бы его ближайший соперник Хорхе Мартин не набрал очков. Мартин, впервые выступавший после перелома правого запястья, занял седьмое место и сохранил шансы на чемпионство.

За два гоночных уикенда до конца сезона Мартин уступает Маркесу 60 очков. Беззекки, идущий третьим в общем зачете, сократил отставание от лидера до 74 баллов — столько же очков еще остается разыграть. В таких условиях у итальянца практически нет шансов на свой первый титул.

Маркес может завоевать рекордный восьмой титул в премьер-классе в спринте в Портимау через две недели, если опередит Мартина на два очка. Третье место на Гран-при Катара занял Рауль Фернандес. Маркес объяснил, что в начале дистанции пытался сохранить переднюю шину, а затем атаковал, увидев трудности у Фернандеса.

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