阿普利亚车手、意大利人马尔科·贝泽基在卢赛尔赢得MotoGP卡塔尔大奖赛，杜卡迪车队的西班牙车手马克·马尔克斯获得第二名。这一结果使马尔克斯赢得个人第八个顶级组别冠军的机会至少推迟了两周，半岛电视台报道。

贝泽基的胜利

贝泽基从杆位起步，取得本赛季第六场大奖赛胜利。周六，他在试图超越马尔克斯时摔车，退出了冲刺赛，但第二天赢得了正赛。

冲线后，这位意大利人表示，车队配得上这一结果。他还指出，整个周末他都感觉速度很快，并且在赛车上感到舒适，而在周六摔车后重返争夺让这场胜利更加重要。

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冠军之争

在周日的比赛前，赢得冲刺赛的马尔克斯本可以锁定冠军，前提是他最接近的对手豪尔赫·马丁未能得分。马丁在右手腕骨折后首次参赛，获得第七名，并保留了争夺冠军的机会。

赛季还剩两个比赛周末，马丁落后马尔克斯60分。总积分榜排名第三的贝泽基将与领跑者的差距缩小至74分——这也正是剩余可争夺的积分数。在这种情况下，这位意大利人几乎没有机会赢得个人首个冠军。

如果在两周后的波尔蒂芒冲刺赛中领先马丁两分，马尔克斯就可以赢得创纪录的第八个顶级组别冠军。劳尔·费尔南德斯在卡塔尔大奖赛中获得第三名。马尔克斯解释说，他在比赛初段试图保护前轮胎，随后看到费尔南德斯遇到困难后发起进攻。

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