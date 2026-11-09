Беззеккі виграв Гран-прі Катару та відклав титул Маркеса — Al Jazeera

Італійський пілот Aprilia Марко Беззеккі переміг на Гран-прі Катару MotoGP у Лусаїлі, а іспанець Марк Маркес із Ducati фінішував другим. Цей результат відклав можливість Маркеса здобути восьмий титул у прем’єр-класі щонайменше на два тижні, повідомляє Al Jazeera.

Перемога Беззеккі

Беззеккі стартував із поул-позиції та здобув шосту перемогу в Гран-прі цього сезону. У суботу він зійшов зі спринтерської гонки після падіння під час спроби випередити Маркеса, але наступного дня виграв основний заїзд.

Після фінішу італієць сказав, що команда заслужила цей результат. Він також зазначив, що протягом вікенду почувався швидким і комфортно на мотоциклі, а повернення до боротьби після суботнього падіння зробило перемогу ще важливішою.

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Боротьба за титул

Перед недільною гонкою Маркес, який виграв спринт, міг оформити титул, якби його найближчий суперник Хорхе Мартін не набрав очок. Мартін, який уперше виступав після перелому правого зап’ястка, посів сьоме місце та зберіг шанси на чемпіонство.

За два гоночні вікенди до завершення сезону Мартін поступається Маркесу 60 очками. Беззеккі, який іде третім у загальному заліку, скоротив відставання від лідера до 74 балів — стільки ж очок ще залишилося розіграти. За таких умов італієць практично не має шансів на свій перший титул.

Маркес може здобути рекордний восьмий титул у прем’єр-класі у спринті в Портімау за два тижні, якщо випередить Мартіна на два очки. Третє місце на Гран-прі Катару посів Рауль Фернандес. Маркес пояснив, що на початку дистанції намагався зберегти передню шину, а згодом атакував, побачивши труднощі у Фернандеса.

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