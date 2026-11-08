Federalne dokumenty w USA potwierdziły istnienie prawie 200 planowanych lub już realizowanych projektów rurociągów o łącznej długości około 27 tys. kilometrów. Część z nich może dostarczać gaz ziemny do elektrowni proponowanych dla centrów danych, informuje The Guardian, powołując się na raport Environmental Integrity Project.

Popyt centrów danych i eksport gazu

Autorzy raportu wiążą wzrost liczby projektów rurociągów z zapotrzebowaniem centrów danych na energię elektryczną, a także ze wzrostem popytu na eksport gazu ziemnego w związku z wojnami w Ukrainie i Iranie. Według ich danych rurociągi mogą dostarczać paliwo do co najmniej 98 proponowanych gazowych elektrowni dla centrów danych.

Jeśli wszystkie te linie zostaną ukończone, będą mogły codziennie transportować około 40% więcej gazu ziemnego niż obecny system. Większość projektów obejmuje 42 stany: około 42 znajdują się lub będą przebiegać przez Teksas, 27 przez Luizjanę, a po dziewięć przez Pensylwanię i Illinois.

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Ryzyka środowiskowe i bezpieczeństwa

Według Environmental Integrity Project ponad jedna czwarta projektów wystąpiła o przyspieszoną ocenę środowiskową. Autorzy raportu twierdzą, że administracja prezydenta Donalda Trumpa przyspiesza wydawanie pozwoleń, zawęża zakres badań środowiskowych i ogranicza udział społeczeństwa, w tym powołując się na kryzys energetyczny.

W raporcie zaznaczono również, że co najmniej 81 projektów może uszkodzić ponad 7,7 tys. hektarów federalnie chronionych terenów podmokłych. Badacze wskazują, że w USA odnotowuje się średnio około 1,7 awarii, wycieków, pożarów lub eksplozji na rurociągach dziennie.

Przedstawicielka Environmental Integrity Project, Aleksandra Szajkewycz, nazwała tę sytuację największym boomem w budowie rurociągów w ostatnich dekadach. Organizacja twierdzi również, że administracja osłabia egzekwowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa rurociągów i pozwala firmom zwiększać ciśnienie w rurach na gęsto zaludnionych obszarach.

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