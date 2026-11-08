В США обнаружили почти 200 проектов трубопроводов — The Guardian

Федеральные документы в США подтвердили наличие почти 200 запланированных или уже реализуемых проектов трубопроводов общей протяженностью около 27 тысяч километров. Часть из них может поставлять природный газ для электростанций, предлагаемых к строительству для дата-центров, сообщает The Guardian со ссылкой на отчет Environmental Integrity Project.

Спрос дата-центров и экспорт газа

Авторы отчета связывают активизацию проектов трубопроводов со спросом дата-центров на электроэнергию, а также с ростом потребности в экспорте природного газа на фоне войн в Украине и Иране. По их данным, трубопроводы могут обеспечивать топливом не менее 98 предлагаемых газовых электростанций для дата-центров.

Если все эти линии будут достроены, они смогут ежедневно транспортировать примерно на 40% больше природного газа, чем нынешняя система. Большинство проектов охватывают 42 штата: около 42 расположены или будут проходить через Техас, 27 — через Луизиану, по девять — через Пенсильванию и Иллинойс.

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Экологические риски и риски безопасности

По данным Environmental Integrity Project, более четверти проектов запросили ускоренную экологическую экспертизу. Авторы отчета утверждают, что администрация президента Дональда Трампа ускоряет выдачу разрешений, сужает объем экологических исследований и ограничивает участие общественности, в частности ссылаясь на чрезвычайную ситуацию в энергетике.

В отчете также отмечается, что не менее 81 проекта могут нанести ущерб более чем 7,7 тысячи гектаров охраняемых на федеральном уровне водно-болотных угодий. Исследователи указывают, что в США в среднем ежедневно фиксируют около 1,7 аварии, разлива, пожара или взрыва на трубопроводах.

Представительница Environmental Integrity Project Александра Шайкевич назвала ситуацию крупнейшим бумом строительства трубопроводов за последние десятилетия. Организация также утверждает, что администрация ослабляет применение правил безопасности трубопроводов и разрешает компаниям повышать давление в трубах в густонаселенных районах.

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