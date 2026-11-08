美国发现近200个管道项目——《卫报》

美国联邦文件显示，近200个计划中或已在实施的管道项目总长度约为2.7万公里。据《卫报》援引环境诚信项目（Environmental Integrity Project）报告称，其中一部分可能向为数据中心拟建的发电厂供应天然气。

数据中心需求与天然气出口

报告作者将管道项目的增加与数据中心对电力的需求，以及乌克兰和伊朗战争背景下天然气出口需求的增长联系起来。根据他们的数据，这些管道可为至少98座拟建的数据中心燃气发电厂供应燃料。

如果所有这些管线建成，其每日运输的天然气将比现有系统多约40%。大多数项目涉及42个州：约42个项目位于或将穿过得克萨斯州，27个穿过路易斯安那州，宾夕法尼亚州和伊利诺伊州各有9个。

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环境与安全风险

环境诚信项目表示，超过四分之一的项目申请加快环境审查。报告作者称，唐纳德·特朗普总统的政府正在加快发放许可、缩小环境研究范围并限制公众参与，其中包括援引能源紧急状态。

报告还指出，至少81个项目可能破坏超过7700公顷受联邦保护的湿地。研究人员指出，美国平均每天记录约1.7起管道事故、泄漏、火灾或爆炸。

环境诚信项目代表亚历山德拉·沙伊克维奇称，这一情况是近几十年来最大的管道建设热潮。该组织还称，政府正在削弱管道安全规则的执行，并允许企业在人口稠密地区提高管道压力。

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