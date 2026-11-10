波兰外交部副部长巴尔托谢夫斯基遭提出嫌疑指控——RMF24

在波兰，外交部副部长、PSL议员瓦迪斯瓦夫·特奥菲尔·巴尔托谢夫斯基被提出涉嫌侵占价值数百万的财产并随后隐匿资产。正如RMF24报道，被指控行为可判处一年至十年监禁。

资金和华沙公寓

据该媒体报道，此案涉及100万英镑、40万欧元和近700万兹罗提。检方称，巴尔托谢夫斯基代表居住在英国的慈善家安杰伊·切哈诺维茨基管理这些资金。

波兰国家检察院发言人普热梅斯瓦夫·诺瓦克向RMF FM记者表示，这名官员据称将部分资金用于个人需要。调查人员称，他可能将另一部分资金用于购买华沙的公寓，随后将其出售，却没有将钱归还给切哈诺维茨基。

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涉嫌转移资产

据检方消息，第二项事件涉及可能转移已正式申报的财产。调查人员认为，巴尔托谢夫斯基可能是在等待法院作出返还涉嫌被侵占资金的裁决时这样做的。

检方列举的此类财产包括位于哈延蒂的一处600平方米庄园，估值为500万兹罗提。调查人员认为，这名副部长和议员可能与其妻子合谋实施了两项被指控行为。

RMF24还报道称，巴尔托谢夫斯基提交了放弃议员豁免权的声明。

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