В Польше вице-министру иностранных дел и депутату PSL Владиславу Теофилу Бартошевскому предъявили подозрения в присвоении многомиллионного имущества и последующем сокрытии активов. Как сообщает RMF24, за вменяемые деяния предусмотрено наказание от одного до десяти лет лишения свободы.

Средства и квартиры в Варшаве

По данным издания, дело касается 1 миллиона фунтов стерлингов, 400 тысяч евро и почти 7 миллионов злотых. По версии прокуратуры, Бартошевский управлял этими средствами от имени проживающего в Великобритании мецената Анджея Цехановецкого.

Представитель Национальной прокуратуры Польши Пшемыслав Новак сообщил журналисту RMF FM, что чиновник якобы потратил часть этих средств на собственные нужды. Другую часть, по утверждению следствия, он мог использовать для приобретения квартир в Варшаве, а затем продать их, не вернув деньги Цехановецкому.

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Подозрение в отчуждении активов

Второй эпизод, по информации прокуратуры, касается возможного отчуждения официально задекларированного имущества. Следствие считает, что Бартошевский мог сделать это, ожидая судебного решения о возврате якобы присвоенных средств.

Среди такого имущества прокуратура называет усадьбу площадью 600 квадратных метров в Хаентах, оцененную в 5 миллионов злотых. По версии следствия, оба вменяемых деяния вице-министр и депутат мог совершить в сговоре с женой.

RMF24 также сообщало, что Бартошевский подал заявление об отказе от депутатской неприкосновенности.

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