W Polsce wiceminister spraw zagranicznych i poseł PSL Władysław Teofil Bartoszewski usłyszał zarzuty przywłaszczenia mienia o wielomilionowej wartości oraz późniejszego ukrywania aktywów. Jak informuje RMF24, za zarzucane czyny grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Środki i mieszkania w Warszawie

Według portalu sprawa dotyczy 1 miliona funtów szterlingów, 400 tysięcy euro i prawie 7 milionów złotych. Zdaniem prokuratury Bartoszewski zarządzał tymi środkami w imieniu mieszkającego w Wielkiej Brytanii mecenasa Andrzeja Ciechanowieckiego.

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak powiedział dziennikarzowi RMF FM, że urzędnik miał rzekomo wydać część tych środków na własne potrzeby. Inną część, według śledczych, mógł wykorzystać na zakup mieszkań w Warszawie, a następnie je sprzedać, nie zwracając pieniędzy Ciechanowieckiemu.

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Podejrzenie wyzbycia się aktywów

Drugi wątek, według informacji prokuratury, dotyczy możliwego wyzbycia się oficjalnie zadeklarowanego majątku. Śledczy uważają, że Bartoszewski mógł to zrobić, oczekując na orzeczenie sądu nakazujące zwrot rzekomo przywłaszczonych środków.

Wśród takiego majątku prokuratura wymienia rezydencję o powierzchni 600 metrów kwadratowych w Hajętach, wycenioną na 5 milionów złotych. Według śledczych wiceminister i poseł mógł dopuścić się obu zarzucanych czynów w zmowie z żoną.

RMF24 informowało również, że Bartoszewski złożył oświadczenie o zrzeczeniu się immunitetu poselskiego.

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