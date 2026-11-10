澳大利亚公布了对阵新西兰的橄榄球联盟世界杯决赛男女队阵容。比赛将于本周日在布里斯班的朗公园体育场举行。杰斯·绍斯韦尔重返澳大利亚女子Jillaroos队五八分卫位置的首发阵容，而乔斯琳·凯莱赫未进入首发17人名单。

Jillaroos阵容调整

据澳大利亚广播公司新闻报道，绍斯韦尔将与塔林·艾肯搭档。凯莱赫在澳大利亚本届赛事四场胜利中的三场出战，并在以40比0结束的对阵萨摩亚比赛中当选全场最佳球员。她以21号被列入决赛大名单。

在澳大利亚以124比6战胜威尔士的比赛中，绍斯韦尔得到44分：她完成一次达阵，并在21次踢球中成功20次。杰米·查普曼也以边锋身份入选Jillaroos阵容，尽管她在对阵斐济的半决赛中因腿筋问题提前离场。新西兰女队保留了半决赛以32比0击败萨摩亚时的同一套17人阵容。

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男子队阵容

新西兰男队让边锋罗纳尔多·穆利塔洛重返首发阵容；他此前因在对阵斐济的比赛中因肩部冲撞被罚下，已服完一场禁赛。取代他位置的是查恩泽·尼科尔-克洛克斯塔德，后者在对阵汤加的半决赛中完成了一次达阵。

澳大利亚Kangaroos队保留了以44比12战胜萨摩亚的原班阵容。拉特雷尔·米切尔和萨姆·沃克分别以18号和19号被列入大名单。主教练凯文·沃尔特斯选择布拉德曼·贝斯特担任左中卫，并让汤姆·迪尔登身穿7号球衣。

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