耶路撒冷L3线将延长至大马士革门——《耶路撒冷邮报》

在以色列耶路撒冷，L3轻轨线路将从哈图里姆站经市中心延长至大马士革门。《耶路撒冷邮报》报道称，援引财政部、交通部、耶路撒冷市政府、Transportation for Jerusalem组织以及Cfir Light Rail运营商的消息，这些变化将于周二生效。

线路新增五个站点

L3线路将新增五个与L1线共用的车站。L1线连接内韦雅各布和哈达萨艾因凯雷姆医疗中心。随着线路延长，L3乘客将可直达耶路撒冷市中心，而雅法街上的轻轨班次频率将提高。

新站点将方便乘客前往马哈内耶胡达市场、市政厅、马米拉商业区以及旧城入口。预计L3延长也将减少乘客前往市中心时换乘拥挤L1线的需求，将客流分配到两条线路之间。

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网络进一步扩展

此外，该市正在完成L4线的最后测试阶段。该线路计划将南部吉洛社区及邻近地区接入轻轨网络。待获得必要的安全审批后，预计将向乘客开放。

根据Cfir网站上的总体规划地图，耶路撒冷还规划了新线路及现有线路的延长工程。特别是，L3未来计划延长至斯科普斯山的哈达萨医疗中心。规划中还包括L2、L5、L6和L8线，但其开通时间和最终线路目前尚未确定。

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