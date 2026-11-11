《卫报》：演员斯泰西·基奇在波兰去世，享年85岁

美国演员斯泰西·基奇在波兰去世，享年85岁。他最为人熟知的角色是在电视剧中饰演私家侦探迈克·哈默。《卫报》对此进行了报道。

演员的妻子马尔戈西亚·托马西·基奇表示，他于周二在马格达连卡的家中去世，此前长期与严重心脏疾病和心力衰竭作斗争。2017年，基奇在芝加哥舞台上演出献给欧内斯特·海明威的独角戏《Pamplona》时突发心脏病。

迈克·哈默一角

基奇饰演了硬汉私家侦探迈克·哈默，这一角色由作家米奇·斯皮兰创作。这一角色成为他电视生涯中最知名的角色。他还出演过电影《Fat City》《The Life and Times of Judge Roy Bean》《American History X》《Nebraska》和《The Bourne Legacy》。

基奇因在一部六小时迷你剧中饰演欧内斯特·海明威而获得金球奖。他还在戏剧舞台上出演过李尔王、哈姆雷特和理查三世，并因在百老汇戏剧《Indians》中饰演水牛比尔而获得托尼奖提名。

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戏剧、监禁和重返工作

基奇曾就读于加州大学伯克利分校、耶鲁戏剧学院和伦敦音乐与戏剧艺术学院，并在后者获得富布赖特奖学金。完成学业后，他在纽约舞台开启了职业生涯。

1984年，这名演员因试图将可卡因带入英国，在伦敦希思罗机场被捕。他被判处九个月监禁，但基奇六个月后获释。此后，他在大学和康复中心发表演讲，警示毒品成瘾问题，并在美国国会就自己的经历作证。

基奇最后一个角色是在电影《Jay Kelly》中饰演由乔治·克鲁尼扮演的角色的父亲。他的妻子和两个孩子香农及卡罗琳娜仍在世。

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