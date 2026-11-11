Aktor Stacy Keach zmarł w Polsce w wieku 85 lat — The Guardian

Amerykański aktor Stacy Keach, najbardziej znany z roli prywatnego detektywa Mike’a Hammera w serialu telewizyjnym, zmarł w Polsce w wieku 85 lat. Poinformował o tym The Guardian.

Żona aktora, Małgosia Tomassi Keach, powiedziała, że zmarł on we wtorek w domu w Magdalence po długiej walce z poważną chorobą serca i niewydolnością serca. W 2017 roku Keach doznał zawału serca na scenie w Chicago podczas spektaklu monodramu Pamplona, poświęconego Ernestowi Hemingwayowi.

Rola Mike’a Hammera

Keach zagrał twardego prywatnego detektywa Mike’a Hammera — postać stworzoną przez pisarza Mickeya Spillane’a. Rola ta stała się najsłynniejszą w jego karierze telewizyjnej. Aktor wystąpił także w filmach Fat City, The Life and Times of Judge Roy Bean, American History X, Nebraska oraz The Bourne Legacy.

Za wcielenie się w Ernesta Hemingwaya w sześciogodzinnym miniserialu Keach otrzymał Złoty Glob. Grał także króla Leara, Hamleta i Ryszarda III na scenie teatralnej, a na Broadwayu był nominowany do nagrody Tony za rolę Buffalo Billa w sztuce Indians.

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Teatr, więzienie i powrót do pracy

Keach studiował na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, w Yale School of Drama oraz w London Academy of Music and Dramatic Art, gdzie był stypendystą programu Fulbrighta. Po ukończeniu studiów rozpoczął karierę na nowojorskiej scenie.

W 1984 roku aktor został aresztowany na londyńskim lotnisku Heathrow za próbę wwiezienia kokainy do Wielkiej Brytanii. Został skazany na dziewięć miesięcy więzienia, jednak Keach wyszedł na wolność po sześciu miesiącach. Następnie występował w college’ach i ośrodkach rehabilitacyjnych, ostrzegając przed uzależnieniem od narkotyków, oraz zeznawał przed Kongresem USA o własnych doświadczeniach.

Ostatnią rolą Keacha była rola ojca bohatera granego przez George’a Clooneya w filmie Jay Kelly. Pozostawił żonę oraz dwoje dzieci — Shannon i Karolinę.

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