Актёр Стейси Кич умер в Польше в возрасте 85 лет — The Guardian

Американский актёр Стейси Кич, наиболее известный ролью частного детектива Майка Хаммера в телесериале, умер в Польше в возрасте 85 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Жена актёра Малгося Томасси Кич заявила, что он умер дома в Магдаленке во вторник после длительной борьбы с тяжёлым заболеванием сердца и сердечной недостаточностью. В 2017 году Кич перенёс сердечный приступ прямо на сцене в Чикаго во время показа моноспектакля Pamplona, посвящённого Эрнесту Хемингуэю.

Роль Майка Хаммера

Кич сыграл жёсткого частного детектива Майка Хаммера — персонажа, созданного писателем Микки Спиллейном. Эта роль стала самой известной в его телевизионной карьере. Актёр также исполнял роли в фильмах Fat City, The Life and Times of Judge Roy Bean, American History X, Nebraska и The Bourne Legacy.

За воплощение Эрнеста Хемингуэя в шестичасовом мини-сериале Кич получил премию «Золотой глобус». Он также играл короля Лира, Гамлета и Ричарда III на театральной сцене, а на Бродвее был номинирован на премию «Тони» за роль Баффало Билла в спектакле Indians.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Театр, заключение и возвращение к работе

Кич учился в Калифорнийском университете в Беркли, Йельской школе драмы и Лондонской академии музыкального и драматического искусства, где был стипендиатом программы Фулбрайта. После учёбы он начал карьеру на нью-йоркской сцене.

В 1984 году актёра арестовали в лондонском аэропорту Хитроу за попытку ввезти в Великобританию кокаин. Ему назначили девять месяцев лишения свободы, однако Кича освободили через шесть месяцев. После этого он выступал в колледжах и реабилитационных центрах с предупреждениями о наркотической зависимости и давал показания перед Конгрессом США о собственном опыте.

Последней ролью Кича стала роль отца героя, которого сыграл Джордж Клуни, в фильме Jay Kelly. У него остались жена и двое детей — Шеннон и Каролина.

Читай нас в