W izraelskiej Jerozolimie trasa kolei lekkiej L3 zostanie przedłużona ze stacji Ha-Turim do Bramy Damasceńskiej przez centrum miasta. Zmiany mają wejść w życie we wtorek, informuje Jerusalem Post, powołując się na Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Transportu, urząd miejski Jerozolimy, organizację Transportation for Jerusalem oraz operatora Cfir Light Rail.

Pięć nowych przystanków na trasie

Do trasy L3 zostanie dodanych pięć stacji wspólnych z linią L1. L1 łączy Neve Yaakov i Centrum Medyczne Hadassah Ein Kerem. Dzięki przedłużeniu pasażerowie L3 uzyskają bezpośrednie połączenie z centrum Jerozolimy, a częstotliwość kursowania kolei lekkiej na ulicy Jaffy wzrośnie.

Nowe przystanki zapewnią dostęp do targu Mahane Yehuda, ratusza, dzielnicy handlowej Mamilla i wejścia do Starego Miasta. Oczekuje się również, że przedłużenie L3 zmniejszy potrzebę przesiadania się pasażerów na przeciążoną linię L1 podczas podróży do centrum, rozdzielając ruch między dwie trasy.

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Dalsza rozbudowa sieci

Osobno miasto kończy finalną fazę testów linii L4, która ma połączyć południową dzielnicę Gilo i przyległe tereny z siecią kolei lekkiej. Jej otwarcie dla pasażerów jest oczekiwane po uzyskaniu niezbędnych zgód dotyczących bezpieczeństwa.

Zgodnie z mapą planu generalnego na stronie Cfir, w Jerozolimie przewidziano również nowe linie i przedłużenia istniejących tras. W szczególności L3 ma zostać w przyszłości przedłużona do Centrum Medycznego Hadassah na Górze Skopus. W planach są także linie L2, L5, L6 i L8, jednak terminy ich uruchomienia i ostateczne trasy nie zostały jeszcze określone.

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