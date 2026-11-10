В израильском Иерусалиме маршрут легкорельсового транспорта L3 продлят от станции Ха-Турим до Дамасских ворот через центральную часть города. Изменения должны вступить в силу во вторник, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Министерство финансов, Министерство транспорта, муниципалитет Иерусалима, организацию Transportation for Jerusalem и оператора Cfir Light Rail.

Пять новых остановок на маршруте

К маршруту L3 добавят пять станций, общих с линией L1. L1 соединяет Неве-Яаков и медицинский центр «Хадасса Эйн-Керем». Благодаря продлению пассажиры L3 получат прямое сообщение с центром Иерусалима, а частота движения легкорельсового транспорта по улице Яффо увеличится.

Новые остановки обеспечат доступ к рынку Махане-Иегуда, мэрии, торговому району Мамилла и входу в Старый город. Ожидается, что продление L3 также уменьшит необходимость для пассажиров пересаживаться на перегруженную L1 для поездок в центр, распределив поток между двумя маршрутами.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Дальнейшее расширение сети

Отдельно в городе завершают финальную фазу испытаний линии L4, которая должна соединить южный район Гило и прилегающие территории с сетью легкорельсового транспорта. Ее открытие для пассажиров ожидается после получения необходимых согласований по безопасности.

Согласно карте генерального плана на сайте Cfir, в Иерусалиме также предусмотрены новые линии и продления существующих маршрутов. В частности, L3 в перспективе планируют продлить до медицинского центра «Хадасса» на горе Скопус. В планах также есть линии L2, L5, L6 и L8, однако сроки их запуска и окончательные маршруты пока не определены.

Читай нас в