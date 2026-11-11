Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что сальвадорские военные уничтожили штаб-квартиру одной из крупнейших гаитянских преступных группировок 400 Mawozo в ходе наземной и воздушной операции возле столицы Гаити Порт-о-Пренса. Как сообщает BBC News, целью стал комплекс в пригороде Круа-де-Буке, который считают опорным районом группировки.

Букеле опубликовал в социальной сети X видео, на котором вертолеты ведут огонь по крупному комплексу, а люди покидают его. Президент заявил, что большинство членов банды бежали, не вступая в бой. Он также сообщил об уничтожении дома лидера группировки Уилсона Джозефа, известного как Ланмо Сан Жу.

Данные о последствиях операции

Видео, распространенное Букеле, и утверждение о том, что атакованный комплекс был штабом 400 Mawozo, независимо не подтверждены. Несколько СМИ сообщали о гибели до 20 человек, однако власти этого не подтвердили. Также нет официальных данных о масштабах разрушения комплекса. По информации Miami Herald, лидера банды Уилсона Джозефа не было на месте во время удара.

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Miami Herald со ссылкой на несколько источников сообщил, что в операции участвовало подразделение Национальной полиции Гаити, использующее дроны, при поддержке сальвадорских военных. Премьер-министр Гаити Аликс Дидье Фильс-Эме после операции поблагодарил Сальвадор за участие в борьбе с бандами и заявил о дальнейшем сотрудничестве двух стран с поддерживаемыми ООН Силами подавления банд.

Сальвадорские военные на Гаити

В прошлом месяце Сальвадор направил на Гаити более 2 тысяч военнослужащих после похищения четырех техников военно-воздушных сил Сальвадора. Их похитили под дулом оружия в октябре, когда они покупали продукты. Техники работали в составе международных Сил подавления банд, в которые входят военные из нескольких государств.

400 Mawozo связывают с похищениями людей, вымогательством, убийствами и торговлей оружием. Правозащитная организация Amnesty International призвала Гаити и Сальвадор обеспечить соответствие операций сальвадорских сил международному праву прав человека. Развертывание сальвадорских военных также вызвало у критиков вопросы относительно их командования и правовых оснований операций в стране.

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