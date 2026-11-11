Вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар на форуме Margalla Dialogue 2026 в Исламабаде заявил, что страна продолжит работать ради регионального мира, одновременно защищая суверенитет и национальные интересы. Как сообщает Dawn, он призвал укреплять дипломатию, диалог и многостороннее сотрудничество на фоне роста глобальной напряженности.

Внешняя политика Пакистана

По словам Дара, международная система безопасности находится под все большим давлением из-за соперничества великих держав, затяжных конфликтов и ослабления соглашений по контролю над вооружениями. Он сказал, что выбор, который государства будут делать при формировании нового мирового порядка, определит, приведет ли этот переход к сотрудничеству или к более глубокому противостоянию.

Министр назвал внутреннюю устойчивость страны и эффективную дипломатию за рубежом ответом на вопросы безопасности и благосостояния населения. Он также заявил, что Мекканское соглашение о совместной обороне с Саудовской Аравией и Турцией носит оборонительный характер и направлено на укрепление коллективной безопасности и сдерживания, а не против конкретного государства.

Дар назвал отношения с Китаем одним из краеугольных камней внешней политики Пакистана. Он также упомянул о конструктивном взаимодействии с Соединенными Штатами и расширении сотрудничества с Саудовской Аравией, Турцией, Ираном, странами Персидского залива, Европой и Центральной Азией.

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Заявления о региональных конфликтах

Глава пакистанского МИД заявил, что справедливое урегулирование вопроса Джамму и Кашмира в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН необходимо для прочного мира в регионе. Он также заявил о попытках Индии использовать воду как инструмент давления и сказал, что Пакистан будет защищать свои права по Договору о водах Инда.

Дар назвал серьезным вызовом безопасности терроризм, который, по его словам, исходит с афганской территории. Он добавил, что Пакистан будет защищать население, одновременно поддерживая мирный, стабильный и экономически интегрированный Афганистан. Отдельно министр отметил, что содействие Пакистана переговорам США и Ирана в Исламабаде в апреле подтвердило его приверженность урегулированию конфликтов посредством диалога.

На форуме также выступил профессор Чикагского университета Джон Дж. Миршаймер. Он заявил, что США не смогут победить Иран в войне, а также утверждал, что Израиль совершает геноцид палестинцев в Газе, а Вашингтон является соучастником из-за дипломатической поддержки Израиля. Это были собственные оценки Миршаймера, высказанные в ходе дискуссии.

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