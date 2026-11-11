Wicepremier i minister spraw zagranicznych Pakistanu Ishaq Dar oświadczył na forum Margalla Dialogue 2026 w Islamabadzie, że kraj będzie nadal działał na rzecz pokoju regionalnego, jednocześnie chroniąc swoją suwerenność i interesy narodowe. Jak podaje Dawn, wezwał do wzmacniania dyplomacji, dialogu i współpracy wielostronnej w obliczu rosnących napięć globalnych.

Polityka zagraniczna Pakistanu

Według Dara międzynarodowy system bezpieczeństwa znajduje się pod coraz większą presją z powodu rywalizacji mocarstw, przedłużających się konfliktów i osłabienia porozumień o kontroli zbrojeń. Powiedział, że wybory dokonywane przez państwa podczas kształtowania nowego porządku światowego zdecydują o tym, czy ta transformacja doprowadzi do współpracy, czy do głębszej konfrontacji.

Minister nazwał wewnętrzną siłę kraju i skuteczną dyplomację za granicą odpowiedzią na kwestie bezpieczeństwa i dobrobytu ludności. Oświadczył również, że wspólne porozumienie obronne z Mekki z Arabią Saudyjską i Turcją ma charakter obronny i służy wzmocnieniu bezpieczeństwa zbiorowego oraz odstraszania, a nie jest wymierzone w konkretne państwo.

Dar nazwał relacje z Chinami jednym z filarów polityki zagranicznej Pakistanu. Wspomniał również o konstruktywnych kontaktach ze Stanami Zjednoczonymi oraz rozszerzaniu współpracy z Arabią Saudyjską, Turcją, Iranem, państwami Zatoki Perskiej, Europą i Azją Centralną.

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Oświadczenia dotyczące konfliktów regionalnych

Szef pakistańskiego MSZ oświadczył, że sprawiedliwe uregulowanie kwestii Dżammu i Kaszmiru zgodnie z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ jest niezbędne dla trwałego pokoju w regionie. Mówił również o próbach Indii wykorzystania wody jako narzędzia nacisku i powiedział, że Pakistan będzie bronił swoich praw wynikających z Traktatu o wodach Indusu.

Dar nazwał terroryzm, który według niego pochodzi z terytorium Afganistanu, poważnym wyzwaniem dla bezpieczeństwa. Dodał, że Pakistan będzie chronił swoją ludność, jednocześnie wspierając pokojowy, stabilny i gospodarczo zintegrowany Afganistan. Osobno minister zaznaczył, że pośrednictwo Pakistanu w rozmowach USA i Iranu w Islamabadzie w kwietniu potwierdziło jego zaangażowanie w rozwiązywanie konfliktów poprzez dialog.

Na forum wystąpił również profesor Uniwersytetu Chicagowskiego John J. Mearsheimer. Stwierdził on, że USA nie będą w stanie pokonać Iranu w wojnie, a także twierdził, że Izrael dopuszcza się ludobójstwa Palestyńczyków w Strefie Gazy, zaś Waszyngton jest współwinny z powodu dyplomatycznego wsparcia Izraela. Były to własne oceny Mearsheimera przedstawione podczas dyskusji.

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