巴基斯坦副总理兼外交部长伊沙克·达尔在伊斯兰堡举行的2026年玛格拉对话论坛上表示，该国将继续为地区和平而努力，同时维护其主权和国家利益。正如《黎明报》报道，他呼吁在全球紧张局势加剧的背景下加强外交、对话和多边合作。

巴基斯坦的外交政策

达尔表示，国际安全体系正因大国竞争、旷日持久的冲突以及军备控制协议的削弱而承受越来越大的压力。他说，各国在塑造新世界秩序时作出的选择，将决定这一转型会带来合作还是更深层的对抗。

这位部长称，国内实力和在国外开展有效外交是应对安全和民众福祉问题的答案。他还表示，与沙特阿拉伯和土耳其达成的麦加联合防御协议具有防御性质，旨在加强集体安全与威慑，而非针对任何特定国家。

达尔称，与中国的关系是巴基斯坦外交政策的基石之一。他还提到与美国的建设性互动，以及与沙特阿拉伯、土耳其、伊朗、海湾国家、欧洲和中亚不断扩大的合作。

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关于地区冲突的声明

巴基斯坦外交部长表示，根据联合国安理会决议公正解决查谟和克什米尔问题，是实现地区持久和平的必要条件。他还称印度试图将水资源用作施压工具，并表示巴基斯坦将捍卫其根据《印度河水资源条约》享有的权利。

达尔称，源自阿富汗领土的恐怖主义是严峻的安全挑战。他补充说，巴基斯坦将保护本国民众，同时支持一个和平、稳定且经济一体化的阿富汗。这位部长还指出，巴基斯坦今年4月在伊斯兰堡促成美伊谈判，表明其致力于通过对话解决冲突。

芝加哥大学教授约翰·J·米尔斯海默也在论坛上发言。他表示，美国无法在战争中战胜伊朗，并声称以色列正在加沙对巴勒斯坦人实施种族灭绝，而华盛顿因在外交上支持以色列而成为共犯。这些是米尔斯海默在讨论中提出的个人评价。

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