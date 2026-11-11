Ученые определили три модели симптомов ПМДР — News-Medical

Исследователи Уппсальского университета установили, что предменструальное дисфорическое расстройство может проявляться по трем различным моделям симптомов. В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, приняли участие 90 женщин с ПМДР и 40 здоровых участников контрольной группы, сообщает News-Medical.

ПМДР является более тяжелой формой предменструального синдрома, связанной с менструальным циклом. Его симптомы могут появляться вскоре после овуляции и сохраняться до начала менструации. В течение двух месяцев участницы вели дневники, оценивая выраженность тревоги, депрессивных симптомов, раздражительности и перепадов настроения.

Три варианта течения

Анализ ежедневных записей позволил проследить, когда отдельные симптомы возникали и ослабевали в течение цикла. Ученые выделили тяжелое ПМДР с ранним началом: симптомы в этой группе появлялись примерно за две недели до менструации и достигали наибольшей силы ориентировочно за пять дней до ее начала.

Второй вариант — тяжелое ПМДР с поздним началом. При таком течении симптомы начинали усиливаться примерно за десять дней до менструации, а пик приходился на ее начало. У третьей группы, которую исследователи назвали умеренным ПМДР с поздним началом, симптомы также нарастали примерно за десять дней до менструации, но становились наиболее выраженными примерно за четыре дня до нее и в целом были слабее, чем в двух других группах.

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Взаимодействие симптомов

Автор исследования, профессор молекулярной психиатрии Эрика Комаско, отметила, что одинаковый диагноз не означает одинакового течения состояния: у разных людей симптомы могут начинаться в разное время, отличаться интенсивностью и временем завершения. Разные симптомы у одного человека также могут развиваться по разным моделям.

Исследователи также зафиксировали временную связь между четырьмя наиболее распространенными симптомами. В частности, после усиления тревоги возрастали раздражительность, депрессивные проявления и перепады настроения. В то же время ученые подчеркнули, что необходимы дополнительные исследования, чтобы применять эти закономерности для прогнозирования течения ПМДР у конкретных пациенток.

На следующем этапе команда планирует изучить биологические механизмы различных моделей симптомов, их связь с работой мозга и реакцией на медикаментозное лечение.

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