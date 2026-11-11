Naukowcy określili trzy modele objawów PMDD — News-Medical

Naukowcy z Uniwersytetu w Uppsali ustalili, że przedmiesiączkowe zaburzenie dysforyczne może przejawiać się w trzech różnych modelach objawów. W badaniu opublikowanym w czasopiśmie Nature Communications uczestniczyło 90 kobiet z PMDD oraz 40 zdrowych uczestników grupy kontrolnej, informuje News-Medical.

PMDD jest cięższą formą zespołu napięcia przedmiesiączkowego związaną z cyklem menstruacyjnym. Jego objawy mogą pojawiać się wkrótce po owulacji i utrzymywać się do rozpoczęcia menstruacji. Przez dwa miesiące uczestniczki prowadziły dzienniki, oceniając nasilenie lęku, objawów depresyjnych, drażliwości i wahań nastroju.

Trzy warianty przebiegu

Analiza codziennych wpisów pozwoliła prześledzić, kiedy poszczególne objawy pojawiały się i słabły w trakcie cyklu. Naukowcy wyodrębnili ciężkie PMDD o wczesnym początku: objawy w tej grupie pojawiały się około dwóch tygodni przed menstruacją i osiągały największe nasilenie około pięciu dni przed jej rozpoczęciem.

Drugi wariant to ciężkie PMDD o późnym początku. W takim przebiegu objawy zaczynały nasilać się około dziesięciu dni przed menstruacją, a szczyt przypadał na jej początek. W trzeciej grupie, którą badacze nazwali umiarkowanym PMDD o późnym początku, objawy również nasilały się około dziesięciu dni przed menstruacją, jednak stawały się najbardziej wyraźne około czterech dni przed nią i ogólnie były łagodniejsze niż w dwóch pozostałych grupach.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wzajemne oddziaływanie objawów

Autorka badania, profesor psychiatrii molekularnej Erika Comasco, zaznaczyła, że ta sama diagnoza nie oznacza takiego samego przebiegu stanu: u różnych osób objawy mogą zaczynać się w różnym czasie, różnić się nasileniem i czasem ustępowania. Różne objawy u jednej osoby mogą również rozwijać się według odmiennych modeli.

Badacze odnotowali także czasowy związek między czterema najczęstszymi objawami. W szczególności po nasileniu lęku wzrastały drażliwość, objawy depresyjne i wahania nastroju. Jednocześnie naukowcy podkreślili, że potrzebne są dalsze badania, aby wykorzystywać te prawidłowości do prognozowania przebiegu PMDD u konkretnych pacjentek.

W kolejnym etapie zespół planuje zbadać biologiczne mechanizmy różnych modeli objawów, ich związek z pracą mózgu oraz odpowiedzią na leczenie farmakologiczne.

Czytaj nas na