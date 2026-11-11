Вчені визначили три моделі симптомів ПМДР — News-Medical

Дослідники Уппсальського університету встановили, що передменструальний дисфоричний розлад може проявлятися за трьома різними моделями симптомів. У дослідженні, опублікованому в журналі Nature Communications, взяли участь 90 жінок із ПМДР і 40 здорових учасників контрольної групи, повідомляє News-Medical.

ПМДР є тяжчою формою передменструального синдрому, пов’язаною з менструальним циклом. Його симптоми можуть з’являтися невдовзі після овуляції та тривати до початку менструації. Упродовж двох місяців учасниці вели щоденники, оцінюючи вираженість тривоги, депресивних симптомів, дратівливості та перепадів настрою.

Три варіанти перебігу

Аналіз щоденних записів дав змогу простежити, коли окремі симптоми виникали й слабшали протягом циклу. Науковці виокремили тяжкий ПМДР із раннім початком: симптоми в цій групі з’являлися приблизно за два тижні до менструації та досягали найбільшої сили орієнтовно за п’ять днів до її початку.

Другий варіант — тяжкий ПМДР із пізнім початком. За такого перебігу симптоми починали посилюватися приблизно за десять днів до менструації, а пік припадав на її початок. У третьої групи, яку дослідники назвали помірним ПМДР із пізнім початком, симптоми також наростали приблизно за десять днів до менструації, але найвираженішими ставали приблизно за чотири дні до неї та загалом були слабшими, ніж у двох інших групах.

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Взаємодія симптомів

Авторка дослідження, професорка молекулярної психіатрії Еріка Комаско зазначила, що однаковий діагноз не означає однакового перебігу стану: у різних людей симптоми можуть починатися у різний час, відрізнятися інтенсивністю та часом завершення. В однієї людини різні симптоми також можуть розвиватися за різними моделями.

Дослідники також зафіксували часовий зв’язок між чотирма найпоширенішими симптомами. Зокрема, після посилення тривоги зростали дратівливість, депресивні прояви та перепади настрою. Водночас науковці наголосили, що потрібні додаткові дослідження, аби застосовувати ці закономірності для прогнозування перебігу ПМДР у конкретних пацієнток.

Наступним етапом команда планує дослідити біологічні механізми різних моделей симптомів, їхній зв’язок із роботою мозку та реакцією на медикаментозне лікування.

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